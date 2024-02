Mercato, rivoluzione in attacco: “Il Milan ha scelto questi 8 nomi” / News

Per quanto riguarda il prossimo calciomercato, uno dei principali obiettivi del Milan sarà quello di rivoluzionare il proprio reparto d'attacco. Là davanti potrebbe cambiare davvero molto, tra chi potrebbe dire addio al Diavolo e chi, invece, potrebbe sbarcare a Milano. Prima di tutto, ci sarà da capire quale sarà il destino di giocatori come Olivier Giroud e Luka Jovic. Il primo è in scadenza e potrebbe anche non rinnovare. Il secondo dovrà guadagnarsi una riconferma che, al momento, non è ancora certa. E poi c'è anche chi è sempre al centro di voci di mercato, come ad esempio Rafael Leao.