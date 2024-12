Milan News – Longari spara la bomba su Leao: “Posso dirvi che…” | Mercato

Il mercato di gennaio è ormai veramente vicinissimo e il Milan - come vi stiamo raccontando in questi giorni - si sta attrezzando e sta preparando le sue prossime mosse. Tra i temi di calciomercato più caldi di casa rossonera però c'è anche quello relativo al futuro di alcuni big milanisti, molti dei quali sono anche molto richiesti sul mercato. Maignan e Reijnders - nonostante i tanti corteggiatori - verranno blindati a Milano con rinnovi importanti e difficilmente verranno insidiati dalle big europee. Discorso diverso invece per Theo Hernandez che, nonostante il possibile rinnovo, potrebbe comunque partire a fronte di un'offerta importante. Ma da tenere d'occhio ci sarebbe anche il futuro di Rafael Leao. Proprio di questo ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluigi Longari: ecco quanto rivelato dal collega <<<