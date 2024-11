Milan News – Ibrahimovic spiazza tutti: “Due colpi da sogno a gennaio!” | Mercato

Da varie parti arrivano conferme importanti sul fatto che la dirigenza del Milan stia lavorando concretamente su diversi tavoli di mercato. Primo tra tutti, quello dei rinnovi contrattuali che rappresentano chiaramente una priorità di calciomercato per il club rossonero. In questo senso, i nomi caldi sono quelli di Maignan, Theo Hernandez, Gabbia e Reijnders. Ma non solo. Ibrahimovic e soci infatti starebbero pensando anche alla sessione di mercato di gennaio, che potrebbe regalare al Milan ben due colpi di grandissimo livello. Ecco dunque, uno dopo l'altro, quali sarebbero gli acquisti previsti per gennaio dal Milan, con almeno un paio di nomi da sogno nel mirino <<<