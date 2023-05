News Milan / Bufera CDK, Padovan sgancia la mina: “Stefano Pioli…”

La delusione più grande dell'ultimo mercato estivo del Milan è senza dubbio rappresentata da Charles De Ketelaere . Pagato ben 35 milioni di euro, il talento (mai sbocciato) classe 2001 sta faticando in maniera incredibile a imporsi con la pesante maglia rossonera sulle spalle. I numeri di CDK da quando è sbarcato a Milano sono impietosi: zero gol e appena un assist .

Ma a inquietare maggiormente tifosi e addetti ai lavori non sono neanche tanto i numeri, ma l'atteggiamento e la mentalità di un giocatore apparso finora veramente tanto fragile da questo punto di vista. Insomma, De Ketelaere pare proprio non essere un giocatore "da Milan". Perlomeno, non ancora. Ecco perché negli ultimi tempi stanno circolando sempre più news e indiscrezioni di calciomercato che riguardano proprio il trequartista belga. L'ultima, molto pesante, è stata sganciata in queste ore dal noto giornalista Giancarlo Padovan <<<