News Milan / Mercato, Leao ha deciso: “Ha comunicato a Maldini che…”

Tutti elementi di uno spessore importante per il club rossonero. E tutti che, alla fine, hanno fatto i bagagli e hanno lasciato Milano a parametro zero. Un epilogo che il Milan vuole assolutamente evitare per quanto riguarda Leao. Non esiste perdere un giocatore del genere a zero. Quindi, o arriverà la fumata bianca per il rinnovo, oppure il portoghese verrà immediatamente messo sul mercato e ceduto al miglior offerente in estate. Su questo, non ci piove.