News Milan, mercato: Gazzetta spiazza tutti con una notizia pesantissima

Gennaio non è poi così lontano e per questo la Gazzetta dello Sport ha parlato di quello che potrebbe succedere in casa Milan durante il mercato invernale, svelando anche alcune news molto pesanti. Per prima cosa, la Rosea sottolinea che le priorità per gennaio sarebbero un terzino sinistro come vice-Theo e un esterno offensivo a destra. Poi però si parla di uno scenario "epocale" che potrebbe delinearsi proprio nel corso del calciomercato di gennaio.