Mercato Milan, altra news pesantissima su Leao: ora gira questa voce

Il tormentone Rafael Leao è destinato a tenere ancora banco in casa Milan per molto tempo, come dimostrano le tantissime news di mercato che stanno circolando nelle ultime settimane. A dire il vero, già dal calciomercato estivo il tema Leao è stato centrale nelle cronache rossonere. Tra pesanti voci di mercato e la spinosa questione del rinnovo, l'asso portoghese è sempre al centro dell'attenzione.

I rossoneri vogliono assolutamente blindare il classe '99 e trattenerlo a Milano per più tempo possibile. C'è una distanza di circa 2 milioni di euro tra richiesta (7 milioni) e offerta (circa 5 milioni). Bisogna trattare, non sarà semplice. In tutto questo però, adesso è spuntata un'altra pesante novità che potrebbe cambiare nuovamente gli scenari per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao <<<