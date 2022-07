News Milan, mercato: dopo De Ketelaere, ecco chi vuole comprare Maldini ora!

Finalmente il via libera è arrivato, con il Milan che nelle prossime ore accoglierà ufficialmente il suo primissimo obiettivo di mercato : Charles De Ketelaere . Dopo le news circolate nelle scorse ore che inducevano all'ottimismo, adesso sono arrivate tutte le conferme del caso. CDK ha spinto e ha fatto di tutto per trasferirsi sulla sponda rossonera di Milano, Maldini e Massara non hanno mai mollato la presa. E alla fine il matrimonio si farà. Finalmente la telenovela di calciomercato più lunga dell'estate si è conclusa con il lieto fine. E ora il Milan guarda avanti.

Già perché il club rossonero non ha nessuna intenzione di fermarsi qui e di accontentarsi del gioiellino belga. De Ketelaere è sicuramente un gran bel colpo di calciomercato, ma il Milan ha ancora tanti altri obiettivi nel mirino. Anzi, l'intenzione sarebbe quella di tentare di rinforzare ancora ogni reparto della rosa a disposizione di Stefano Pioli: dalla difesa al centrocampo, passando - perché no - anche per altri possibili colpi per l'attacco. Tra obiettivi concreti e sogni di mercato, partiamo con la carrellata di tutti i nomi che potrebbero ancora infiammare l'estate del Milan, uno dopo l'altro: ecco su chi può puntare forte adesso Maldini <<<