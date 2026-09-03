In contrasto con il vivace mercato estivo, il proprietario del Milan Gerry Cardinale sarà meno coinvolto nella vita a Milanello. L'intento rimane comunque quello di permettere a Ruben Amorim e al suo team di lavorare, con un compito del tutto diverso rispetto alla gestione precedente: portare la squadra a un livello superiore nel gioco. A proposito di ciò, Tuttosport ha titolato questa mattina: "Adesso è il momento di Amorim per modellare il Milan", dopo un mercato estivo durante il quale sono stati investiti oltre 150 milioni di euro in una squadra che, tuttavia, sembra avere ancora alcune carenze in ruoli fondamentali.

Pulisic si prepara a rientrare

ha vissuto nove mesi molto complicati, tra infortuni, delusioni nelle competizioni mondiali e prestazioni sotto tono per un giocatore del suo calibro. Dopo aver saltato le prime due settimane di questo campionato a causa di un pieno recupero non ancora raggiunto, l'americano è ora pronto a debuttare in Serie A e a prendere sulle spalle le sorti del Milan. Riguardo alla situazione diIl Corriere dello Sport ha titolato questa mattina "Capitan America è tornato", esi trova ad affrontare una sfida non facile: come gestirlo al meglio in questa stagione.