News Milan, mercato: annuncio improvviso su Leao. Così salta tutto

C'è grossa agitazione in casa Milan. Maldini sta cercando di capire quanto sia possibile portare a termine delle nuove mosse da qui al termine della sessione di mercato in corso e come su ilmilanista.it vi raccontiamo praticamente ogni giorno le sorprese sono dietro l'angolo sia per quel che riguarda le entrate, sia per ciò che potrebbe riguardare le cessioni. In questo senso in queste ore stanno circolando delle indiscrezioni abbastanza palesi rispetto a Rafael Leao e a quello che potrebbe succedere da qui in poi.