News Milan, mercato | Annuncio su Onyedika, colpo di scena Leao: la raffica

C'è movimento e fermento in casa Milan per quanto riguarda il mercato e le tante news che stanno circolando in queste ore ne sono una prova evidente. I rossoneri hanno bisogno di almeno un paio di rinforzi da qui alla fine del calciomercato, ma devono far fronte anche ad altre situazioni spinose.

La priorità sono sempre un centrocampista e un difensore centrale, con Pioli che aspetta i sostituti di Kessie e Romagnoli. Come già vi abbiamo rivelato nelle scorse ore, il Milan ha intenzione di chiudere questi due colpi a prescindere dal mercato in uscita. Ma le notizie non si limitano a questi due obiettivi in entrata, anzi. Noi dunque abbiamo fatto il punto su tutte le ultime news di calciomercato che riguardano il Milan in questa nostra raffica, che potrete sfogliare rapidamente: tante notizie, una dopo l'altra. Partiamo subito dalla prima <<<