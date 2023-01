Milan: in vista del match di Supercoppa tanti ancora gli infortunati

Situazione infortuni in casa Milan e Inter. Tanti ancora gli assenti in vista della Supercoppa Italiana in programma per il prossimo 18 gennaio

Redazione Il Milanista

In vista della SupercoppaItaliana del 18 gennaio Simone Inzaghi potrebbe perdere due dei suoi uomini più fidati. Barella e Calhanoglu stanno accusando dei problemi. Per non parlare di Romelu Lukakudi nuovo alle prese con l’ennesimo infortunio. Dopo il match contro il Monza sia Barella che Calhanoglu sono usciti a causa di un affaticamento muscolare. Seguiranno aggiornamenti sulle loro condizioni nelle prossime ore per capire se saranno impiegabili per la partita contro il Milan di Pioli a Ryad.

I due verranno messi a riposo per l’appuntamento di campionato contro l’Hellas Verona in programma il prossimo 14 gennaio alle ore 20.45. Tuttavia, per Barella la situazione non dovrebbe essere preoccupante. Il turco appare più dolorante e sta tenendo in apprensione un po’ tutti ad Appiano Gentile. Altro tasto dolente è la situazione di Brozovic, ancora out. Su Gagliardini c’è un’ala di mistero (potrebbe approdare in biancoceleste a parametro zero?) e Inzaghi ancora non si fida di Asllani. Insomma a centrocampo i nerazzurri sono in emergenza e si è visto anche nel match di Monza. La speranza in casa Inter è quella di poter impiegare Barella e Calhanoglu per le prossime giornate di campionato. Dopo l’avvio brillante contro il Napoli di Spalletti, i nerazzurri hanno frenato a Monza per un autogol di Dumfries (che potrebbe lasciare Milano a fine stagione) proprio nei minuti finali.

Sorte simile per i rossoneri rimontati dalla Roma da Ibañez(al minuto 87) e Abraham durante il recupero. Un match praticamente chiuso che sa di sconfitta per il Diavolo. Anche perché il 2-2 di domenica sera ha di fatto proclamato il Napoli campione d’inverno. Prossimo appuntamento per gli uomini di Pioli al Via del Mare sabato alle ore 18.00 dove il Milan affronterà i salentini reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due. Un avversario del tutto innocuo che ha portato a casa il quinto risultato utile di fila. E intanto Pioli potrà riavere a disposizione Junior Messias per il match di Coppa Italia contro il Torino. Mancherà Thiaw (per la “vecchia” squalifica rimediata in Coppa di Germania) mentre Divock Origi sta lavorando ancora a parte . Nel frattempo, Ibrahimovic è stato riavvistato a Milanello. L’obiettivo è rientrare contro il Tottenham in Champions League.