D’amico non apre alla cessione di Sportiello: “E’ un giocatore della Dea”

Il rebus portiere in casa Milan è un tema sempre attuale. Le condizioni di Mike Maignan restano un enigma ed il suo rientro non ha una data specifica che può essere cerchiata in rosso nel calendario. Ad oggi i pali rossoneri sono protetti da Tatarusanu. Il portiere ex Fiorentina sembra non convincere a pieno Stefano Pioli, che vorrebbe avere più garanzia tra i pali. Il primo nome finito sul taccuino di Massara e Maldini è il vice portiere di Musso all' Atalanta, ovvero Marco Sportiello, che molto probabilmente finirà a Milanello da giugno. Molti esperti di mercato però hanno riportato la volontà dei diavoli di averlo a disposizione già dal mese di gennaio. Su questo tema è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Tony D'Amico ha parlato del possibile trasferimento di Marco Sportiello al Milan già a gennaio. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Atalanta: "Se n’è parlato sui giornali, noi non abbiamo mai avuto nessun contatto con il Milan quindi Sportiello è un giocatore dell’Atalanta e resterà un giocatore dell’Atalanta".