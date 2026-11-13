L'ex calciatore Massimo Mauro ha espresso i suoi timori riguardo al Milan e alla Juventus, che stanno attraversando troppi alti e bassi

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport,, un ex atleta, ha condiviso le sue opinioni sul, affermando: "Sono difficili da decifrare. Sembra che abbiano risolto le loro difficoltà, ma la settimana successiva crollano di nuovo. Non si sa cosa pensare quando osservi il Milan in Europa League e la Juve contro il Cagliari o il Sassuolo. Le sconfitte sono già gravissime, sia per la quantità che per il modo in cui si sono verificate. Ho assistito a Juventus-Lazio e apparivano come una formazione di Serie A contro una di Serie C. Poi però ci sono stati Juventus-Napoli e il derby di Milano. . ."

Mauro prosegue"Dall'esterno si può affermare che non sono squadre di alto livello perché mancano di continuità: le squadre di grande livello mantengono prestazioni elevate, loro non ci riescono. Questo significa che finora la costruzione della squadra è stata inefficace. Il Milan potrebbe avere qualche centrocampista in più sia per qualità che per quantità, mentre la Juventus possiede una difesa più robusta, ma il problema principale è l'imprevedibilità. Ogni incontro risulta imprevedibile. "