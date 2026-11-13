Virgil van Dijk ha discusso riguardo al suo avvenire e ha lasciato aperta la possibilità di lasciare il Liverpool. Sarà libero da vincoli contrattuali in estate, e il Milan è interessato

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina:. Nelle ultime ore, sono arrivate dal ritiro della nazionale olandese le dichiarazioni di Virgil van Dijk in merito al suo futuro: "Se ci sarà un rinnovo, sarebbe ottimo. Altrimenti, cercherò altre opzioni. Non ho informazioni al riguardo per il momento, ma questo non significa che sono preoccupato. . . Mentalmente mi sento bene. Negli ultimi quindici giorni ho avuto un lieve problema fisico, ma sto facendo tutto il possibile per tornare sul campo".

Il difensore ha quindi lasciato aperta la possibilità di un suo potenziale addio al Liverpool dopo otto stagioni. Gerry Cardinale ha sempre ammirato il calciatore olandese e già l'estate scorsa aveva sperato di farlo entrare nella rosa del Milan. Van Dijk è anche nel mirino di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Milan. In precedenti occasioni, il capitano del Liverpool aveva rivelato la sua grande stima per due ex difensori del club rossonero: "Ammiravo sia Nesta che Maldini. Quello era un Milan straordinario. Parlando di Nesta, si parla di classe; rendeva tutto così semplice. Guardarlo giocare era come vedere una partita di Roger Federer nel tennis".