Milan, Allegri: “Siamo giunti a Marzo in modo…” Le parole

La stagione entra nella sua fase cruciale e per il Milan ci sono ancora diversi scontri difficili a cui rispondere

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del suo Milan:

Con l’arrivo di marzo, un mese che ha spesso menzionato nelle sue dichiarazioni. Come si presenta il Milan?

“Siamo finalmente giunti a marzo e, tutto sommato, in modo piuttosto positivo. Avremmo potuto fare anche meglio. Ora è giunto il momento cruciale della stagione. Marzo, aprile e maggio rappresentano i mesi decisivi per il campionato e per i posti in Champions League… Da domani inizia il percorso decisivo”.

Cosa ha comunicato alla squadra dopo la sconfitta? Com’è stata questa settimana?

“Dopo sei mesi senza sconfitte, la situazione ci ha colti di sorpresa. Martedì eravamo un po’ frastornati, ma mercoledì abbiamo svolto un buon allenamento. Prima o poi un passo falso ci poteva stare, anche se speravamo di evitarlo. Ora dobbiamo ripartire. La Cremonese possiede delle buone qualità e ha disputato un ottimo campionato. Negli ultimi tre incontri il Milan non è riuscito a segnare contro la Cremonese: due pareggi senza reti e una sconfitta.

“L’ultima vittoria risale alla stagione 93/94, mentre l’anno precedente con Capello finì 1-1. Per quanto concerne l’infortunio di Gabbia, è ancora fuori a causa di un problema di infiammazione. Speriamo possa tornare il prima possibile. A Lofuts-Cheek hanno sistemato tutti i denti. Gimenez ha completato tutto il lavoro di pre-atletizzazione ed è in buone condizioni fisiche. Potrebbe iniziare ad allenarsi con il gruppo già da questa settimana. È un bel segnale, un buon recupero”.