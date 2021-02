Marino elogia Ibrahimovic: “Farebbe la differenza in ogni campionato d’Europa”

MILANO – Il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio 24. Il dirigente bianconero ha affrontato vari temi: da Zlatan Ibrahimovic (che contro il Crotone ha festeggiato le 501 reti in carriera) ai diritti Tv, in discussione in questi giorni in Lega. Ma soprattutto sul gioiello del club friulano: Rodrigo De Paul. Ecco le sue parole all’emittente radiofonica.

SU ZLATAN IBRAHIMOVIC – “A Udine, contro il Milan, eravamo in parità fino a pochi minuti dalla fine, poi si è inventato qualcosa con una rovesciata che da sola valeva il prezzo della partita. Fa gesti atletici e tecnici impressionanti, spostano l’ago della bilancia di una gara, non c’è da meravigliarsi. Farebbe questa differenza in ogni campionato d’Europa: con una potenza atletica così, abbinata a dote tecnica, c’è poco da discutere”.

DIRITTI TV – “C’è appeal: se guardate le statistiche tecniche del campionato italiano nel girone d’andata, vedrete che siamo primi in Europa. Gli stadi chiusi hanno creato più valore al ‘calcio in pantofole’: oggi occorre stare in casa, senza andare a cena o allo stadio. Agnelli ha ragione: chi ha fatto parte della commissione è stato bravo a portare a casa questo risultato economico. Il terreno fertile su cui lavorare è il calcio che in Italia resta lo sport principe per l’attrattiva della gente”.

CHI VINCERA’ LO SCUDETTO? – “Sono convinto che l’Inter abbia la rosa più attrezzata, mi ha impressionato per compattezza. Ma sarà uno scudetto da giocare a 1-2 punti di differenza tra le tre contendenti, non mi sento di dire chi vincerà. Sarà un arrivo in volata”.

DOVE GIOCHERA’ DE PAUL L’ANNO PROSSIMO? – “Come professionista e qualità De Paul manca a tanti in Europa, non solo alla Juventus. Spero di no, ma chi lo prenderà l’anno prossimo farà lievitare la squadra in talento e qualità”.