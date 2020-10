Maldini: “Vicini alla immunità di gregge. Sul mercato non abbiamo speso quanto potevamo…”

MILANO – Queste le parole di Paolo Maldini prima della sfida di San Siro contro la Roma, posticipo della quinta giornata di campionato:

SUI NUOVI POSITIVI IN SQUADRA: Purtroppo ormai ci siamo abituati, siamo molti vicini ad avere una sorta di immunità di gregge perchè siamo oltre i 15 calciatori. Avendo gli anticorpi in rosa penso che possiamo stare tranquilli. Giusto che i protocolli siano stringenti, ma noi siamo pronti e non ci fasceremo la testa prima di rompercela.

SULLA POSSIBILE FUGA: Non può esserci una fuga alla quinta di campionato. Sappiamo che i momenti difficili arriveranno e che dovremo superare tante sfide. Restiamo con i piedi per terra ma restiamo al contempo ambiziosi. I giovani sono bravi perchè alle volte sono incoscienti.

SUL RINNOVO DI GIGIO: La stabilità ha fatto sì che quest’anno abbiamo iniziato in questa maniera. Non considerare Gigio un punto fermo di questa squadra è sbagliato. Lui e Romagnoli sono i nostri leader e Gigio a 21 anni ha fatto già cose grandissime. Dovere della società sarà quello di fare di tutto per tenere il nostro portiere ancora qui a lungo.

SUL MERCATO DI GENNAIO: Siamo stati chiari nelle dichiarazioni. Se avremo la possibilità di rinforzarci lo faremo. Sapevamo di essere competitivi e lo stiamo dimostrando, ma se arriverà la possibilità di un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, ci faremo trovare pronti. Considerate anche che nell’ultimo mercato non abbiamo speso quello che potevamo spendere, quindi avremo sicuramente delle opportunità.

SULLA FIDUCIA CONQUISTATA: A questa squadra mancava fiducia. Quando arrivava, anche ai tempi di Gattuso, al momento decisivo. si squagliava e perdeva quelle sicurezza di cui oggi può contare. Oggi, specie grazie a Pioli, ci siamo tolti questa idea di essere inferiori agli altri o di non essere pronti a competere.