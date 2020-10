Calciomercato Milan, occasione pazzesca: si libera un fenomeno del Real!

Calciomercato Milan – Indiscrezione dalla Spagna: un campione può liberarsi dal Real

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il match di ieri sera ha lasciato i tifosi rossoneri con l’amaro in bocca. Pioli si rammarica ma non dispera. La striscia di risultati utili consecutivi è salva. Il Milan continua a primeggiare in vetta alla classifica. L’allenatore rossonero è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi ma certamente qualcosa in più, soprattutto in fase difensiva, si poteva fare. Massara e Maldini hanno potenziato il centrocampo e l’attacco ma la retroguardia continua ad avere qualche lacuna. Il ct emiliano spera nell’inserimento di un nuovo innesto già a gennaio. Ma la novità più clamorosa, riportata in Spagna, riguarda la prossima estate.

Eduardo Inda, direttore di Okdiario, ha fatto il punto della situazione riguardante il difensore centrale del Real Madrid, Sergio Ramos. Il contratto del capitano dei blancos è in scadenza. Secondo quanto riportato da Inda, il giocatore vorrebbe rinnovarlo per alti due anni, continuando a percepire lo stesso ingaggio. Dunque stiamo parlando solo di un prolungamento privo di adeguamento. Florentino Pérez però preferirebbe che il contratto si rinnovasse di anno in anno. Le due parti, per questo motivo, in questo momento sono ancora lontane dal raggiungimento di un accordo.

Ed è qui che si inseriscono Massara e Maldini. Stando alle indiscrezioni spagnole infatti, Sergio Ramos piace molto alla dirigenza rossonera che sta cercando di plasmare una squadra in grado di riportare il Milan agli antichi fasti. D’altro canto anche i bianconeri sono molto interessati al colpaccio. Qualora le strade della società spagnola e del difensore dovessero dividersi, potrebbe partire una vera e propria asta tra le varie big d’Europa, Milan incluso. Una vera bomba di mercato tanto clamorosa quanto incredibile. La notizia va ovviamente presa con le pinze, ma la registriamo in attesa di ulteriori novità. Ma non è ancora tutto. Maldini infatti valuta anche altri nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA