News Milan – Non succede, ma se succede Maldini ha pronta una sorpresa

Un'altra prova di forza e di gioco che non consente più agli uomini di Pioli di nascondersi. Questa squadra può lottare per l'obiettivo più prestigioso e vista l'età media dei suoi protagonisti, potrà farlo per parecchi anni di seguito.

Un entusiasmo contagioso, delle prestazioni sontuose che portano la firma di un mister arrivato in sordina, ma che ora ha la stima incondizionata di calciatori, dirigenza e tifosi. Maldini e Massara non intendono distrarre la squadra, ma è chiaro che stiano già pianificando il futuro, a gennaio e anche oltre. Per farlo non solo nuovi acquisti, ma anche il consolidamento dei contratti dei campioni presenti in rosa. Proprio in tale ottica ci sarebbe una notizia dell'ultim'ora che noi vi riportiamo, pur ritenendola poco credibile (per ora)<<<