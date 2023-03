News Milan / Maldini sogna il colpaccio di mercato: “Contatti già avviati”

Il passo falso del Milan contro la Fiorentina ha fatto riemergere vecchi fantasmi e ha messo in luce le solite lacune delle ultime sessioni di mercato rossonere. A parte Thiaw infatti, gli ultimi acquisti si stanno rilevando troppo poco funzionali alla crescita del Milan.

De Ketelaere divide l'opinione di tifosi e addetti ai lavori, tra chi predica calma e pretende che gli sia concesso del tempo e chi invece reputa troppo evanescente il suo apporto alla causa. Soprattutto a fronte di un esborso decisamente importante da parte del club rossonero (35 milioni di euro). Quel che è certo è che, ad oggi, CDK non ha inciso. Origi invece pare bocciato in pieno. Discorso simile per i vari Dest e Vranckx - ormai dimenticati anche dallo stesso Pioli - che viaggiano spediti verso l'addio a fine stagione.