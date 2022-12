Milan, Paolo Maldini: “Noi non ci accontentiamo. Siamo il Milan…”

Ai microfoni di MilanTv nel ritiro di Dubai, Paolo Maldini - direttore dell'area tecnica del Milan- carica l'ambiente in vista della ripartenza della Serie A (e non solo): “Dobbiamo essere sempre pronti. Ora dovremo affrontare dei mesi molto intensi. Siamo il Milan, non possiamo accontentarci di uno scudetto. Ci sono 4 competizioni da affrontare e le affronteremo come solo il Milan sa fare. Lo scudetto vinto ha chiuso un progetto triennale, ma sappiamo che non dobbiamo accontentarci”.

E sui rossoneri impegnati al Mondiale: “Non li ho sentiti, ho sentito solamente Rafa. Ma gli altri non li ho sentiti perché non sai mai quali sono i programmi delle nazionali, non sai mai quali sono le loro abitudini e quindi li lascio godere questo momento incredibile che è la partecipazione ad un Mondiale, che è un evento veramente fantastico per un calciatore professionista. Poi dopo ci rivedremo qua quando sarà l’ora di rivederci. Olivier e Theo sono stati protagonisti sin dall’inizio, l’hanno dimostrato. Devo dire che c’è dell’orgoglio da parte nostra nel vederli titolari avendo raggiunto la finale di un Mondiale”. E sul percorso di Theo Hernandez: "Ha fatto un inizio di carriera folgorante, poi si era un pochino perso. Ha deciso di venire al Milan, rinunciando anche a tante cose che prevedeva il suo contratto, si è rimesso in gioco e ha ritrovato uno slancio che un giocatore con le sue caratteristiche deve avere, perché è un giocatore che secondo me può e deve ancora migliorare tanto. Alla sua maniera è unico".