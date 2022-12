Milan, per il mercato di gennaio si seguirà la “linea Maldini”

Da quando Paolo Maldini è dirigente del Milan , la società ha sempre seguito una linea coerente: realizzare colpi a gennaio soltanto se necessari o particolarmente meritevoli in prospettiva . Nel gennaio 2019 Maldini ha portato in rossonero Paquetà e Piatek, mentre nel 2020 sono arrivati Ibrahimovic e Kjaer per risollevare le sorti della squadra. Insieme a loro arrivano anche Saelemaekers e Begovic, mentre salutano Piatek, Reina, Suso e Borini. Nel gennaio seguente arrivano invece Tomori, Meitè e Mandzukic.

È nel gennaio 2022 che qualcosa cambia. Durante la sessione invernale arriva infatti soltanto il giovane Marko Lazetic. La dirigenza rossonera aveva in realtà corteggiato a lungo anche Sven Botman, ma poi la trattativa non ha raggiunto la fumata bianca. Il passato serve dunque per capire come funziona questa “linea Maldini”: il direttore è contrario ai movimenti massicci, ma non a quelli necessari e mirati. I Diavoli devono stare attenti al bilancio (visto che non ci saranno clamorose cessioni), ma anche alla lista Champions (che potrà subire dei ritocchi). In base a questo la società deciderà come e se intervenire sul mercato riparatore.