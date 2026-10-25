Il tecnico dei friulani rimarrà in panchina nonostante il periodo difficile
Runjaic raduna e motiva il suo gruppo in preparazione per l'incontro di questa sera contro il MilanNonostante le cinque sconfitte consecutive, l'Udinese ha deciso di mantenere la fiducia nel suo allenatore, Kosta Runjaic, che è il più duraturo nella Serie A per quanto riguarda la continuità alla guida di una squadra. Tuttavia, quella di stasera rappresenterà una gara decisiva per il mister bianconero, che potrà comunque avvalersi del rientro del suo giocatore di punta: Nicolò Zaniolo.
Il tecnico tedesco ha energizzato l'ambiente e la rosa, smentendo ogni forma di ribellione e confermando il sostegno dei suoi atleti, che è fondamentale. A riguardo, Tuttosport stamattina ha titolato "Avanti Runjaic", facendo riferimento in particolare alle parole espresse in conferenza dal mister dell'Udinese.
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