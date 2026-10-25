Runjaic raduna e motiva il suo gruppo in preparazione per l'incontro di questa sera contro il Milan

Nonostante le cinque sconfitte consecutive,ha deciso di mantenere la fiducia nel suo allenatore,, che è il più duraturo nella Serie A per quanto riguarda la continuità alla guida di una squadra. Tuttavia, quella di stasera rappresenterà una gara decisiva per il mister bianconero, che potrà comunque avvalersi del rientro del suo giocatore di punta:

Il tecnico tedesco ha energizzato l'ambiente e la rosa, smentendo ogni forma di ribellione e confermando il sostegno dei suoi atleti, che è fondamentale. A riguardo, Tuttosport stamattina ha titolato "Avanti Runjaic", facendo riferimento in particolare alle parole espresse in conferenza dal mister dell'Udinese.