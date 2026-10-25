Momento di crisi e urgenza, ma Cardinale rinnova la sua fiducia in Ruben Amorim

Ilsi presenterà a questa partita di stasera controin una situazione di piena emergenza. Senza, tra gli altri,dovrà ideare una strategia per cercare di tornare dal Bluenergy Stadium con tre punti che sarebbero molto significativi per il percorso del Diavolo in campionato.

Una sconfitta aggraverebbe la situazione, già tesa di per sé, ma è fondamentale che dall'alto continui a emergere fiducia nel progetto. E così è. Infatti, La Gazzetta dello Sport annuncia questa mattina che "Cardinale conferma la fiducia in Amorim", essenziale per cercare di mantenere stabile lo spogliatoio.

Dopo l'assenza in Europa League contro il Bournemouth, Gonçalo Ramos scenderà in campo oggi sin dal primo minuto per dirigere l'attacco del Milan nella gara contro l'Udinese. L'incontro allo Bluenergy Stadium si preannuncia impegnativo, non tanto per la qualità dell'avversario, quanto per la modalità con cui la squadra di Ruben Amorim affronterà la partita: in difficoltà.

L'intera responsabilità dell'attacco rossonero graviterà quindi sulle spalle del 9 portoghese, di cui questa mattina Il Corriere dello Sport ha scritto con il titolo: "Ramos, necessitano gli straordinari", anche perché oggi riceverà un supporto differente rispetto a quello delle recenti partite.