Le dichiarazioni di Luca Serafini nel canale YouTube di Andrea Longoni riguardo a Gerry Cardinale e alla sua conduzione del Milan

Durante una puntata del canale YouTube "Milan Hello" di, l'ex collega Luca Serafini è stato invitato e ha affrontato diversi argomenti, compreso il tema di Gerry Cardinale e la sua gestione del Milan. Ecco cosa ha condiviso.

"Ritengo che Cardinale debba dedicarsi completamente al Milan prima di pensare al Basket NBA, perché negli ultimi quattro anni si sono susseguiti soltanto disastri, non solo collegati alla prima squadra che ha ottenuto un ottavo e un sesto posto, ma anche alle numerose modifiche nella rosa, nel personale tecnico, nella dirigenza, alla mancanza di visione e obiettivi a lungo termine, di appartenenza e rispetto per la storia e la cultura del Milan. Cardinale deve immergersi totalmente in questa situazione. Sta già lavorando in tal senso e spero stia acquisendo conoscenze, tuttavia mancano ancora pezzi fondamentali, primo fra tutti quello del direttore sportivo e di un responsabile dell'area tecnica con competenze specifiche nel calcio. Pertanto, prima di affrontare progetti nel basket, nell'hockey o nel football, credo sia essenziale che Cardinale e Red Bull si concentrino sul Milan. "