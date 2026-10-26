Dopo la bella vittoria del Milan contro l'Udinese, Davide Bartesaghi ha discusso del suo ruolo in campo

Davide Bartesaghi ha condiviso le sue opinioni a Sky dopo Udinese-Milan:

Avete risposto in modo eccellente alle critiche e alle mancanze. E tra sei giorni ci sarà il derby. . ."Sì, è un'occasione di gran rilevanza, ma al di là della posizione in classifica, entriamo in campo sempre con la determinazione di fare un passo in più, soprattutto riguardo all'atteggiamento, perché spesso è proprio questo che è mancato. Questo è il nostro obiettivo primario quando iniziamo le partite, e ci impegniamo a mantenere alta quest'intensità per tutta la durata, poiché penso sia una parte essenziale".

Che opinione hai riguardo a quanto affermato dall'allenatore, ovvero che ti esprimi quasi meglio in fase offensiva piuttosto che in quella difensiva? Concordi con questa valutazione? "Sì, per fortuna posso ricoprire tutta la fascia, sia come esterno offensivo che come difensore, insomma, una sorta di quinto di centrocampo. Tuttavia, nel ruolo che ho interpretato stasera, mi sono sentito realmente a mio agio, e devo ringraziare il mister per questa possibilità".

Devi lavorare di più in fase difensiva. . .

"Sì, sicuramente, anche io la penso così, ma a dire la verità, dovresti migliorare anche in fase offensiva. Essendo giovane, ho ancora tutto il tempo necessario per farlo e durante gli allenamenti mi dedico anche a questo".