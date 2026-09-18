Intervistato dai suoi colleghi de Il Corriere della Sera, l'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha discusso della situazione attuale della squadra rossonera dopo la pesante sconfitta all'inizio della Europa League contro il Benfica.

Quale impressione ha avuto del Milan battuto in Europa League?"È piuttosto chiaro che il team sta vivendo un periodo difficile. Nonostante il fatto che si trovi in fase di ristrutturazione, mostra segni di vulnerabilità e insicurezza. È difficile far emergere uno stile di gioco dominante come quello che predica Amorim in queste condizioni".

Per impedire un collasso, non avrebbe dovuto bastare tornare alle buone basi viste nel secondo tempo contro la Lazio?"Non riesco a comprendere perché il tecnico abbia scelto di effettuare un turnover così ampio. Da un lato è positivo che voglia coinvolgere tutti i calciatori, dall'altro, con così tanti cambiamenti, sono emerse le difficoltà e le certezze sono svanite. Forse a lungo termine lui avrà ragione, ma avrà il tempo necessario? Due allenatori hanno già lasciato la Serie A. . . ".

È preoccupato per l'atmosfera che si è sviluppata intorno al mister?"Speriamo che la società stia dalla sua parte".

Dopo un anno di assenza dalle competizioni europee, il Milan ha approcciato nel modo corretto l'Europa?"Il problema è legato ai tempi. Da lunedì comincia una lunga pausa: perché non ha lavorato con i giocatori chiave invece di fare esperimenti? Adesso si andrà ad affrontare il Lecce con un clima di preoccupazione e si rischia di accumulare danni durante il break".

Le sostituzioni effettuate all'intervallo non possono sembrare un giudizio definitivo sul rendimento dei calciatori?"Dipende, potrebbe essere il risultato di un accordo precedente. Mi pare che Amorim voglia mantenere tutti sotto pressione".

Ma anche Modric all'Olimpico è uscito all'intervallo. . ."Spero che abbia preso la precauzione di motivare la sua decisione. Non sappiamo se questo sia successo, da fuori sembra una bocciatura".

Dopo anni alla ricerca di un attaccante di peso, ora c'è Gonçalo Ramos, che ha giocato titolare in tutte le cinque partite ma ha segnato solo una volta. Come si può recuperare il giocatore?"Ha bisogno del supporto della squadra, non può coprire 12 km a partita per cercare un pallone giocabile. Il Milan deve imparare a difendere in modo proattivo, altrimenti si rischia di avere altre situazioni come quella in cui Kaminski ha raddoppiato ponendo fine alla gara".

Il Milan è in grado di raggiungere un piazzamento in Champions?"Considerando le prestazioni attuali, no. Deve prima trovare delle certezze da cui partire. Amorim ha scelto una strategia che per ora non ha dato i risultati sperati".