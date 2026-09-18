Il progetto di Ruben Amorim sta affrontando notevoli difficoltà, tanto che il tecnico portoghese è già sotto osservazione. È passato meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione e già si pone in discussione il tecnico portoghese dopo le ultime tre gare che non hanno convinto né per il gioco né per i risultati. L'allenatore del Milan si trova al centro di una miriade di critiche, sia per alcune affermazioni che hanno sollevato polemiche sia per le decisioni relative alla formazione, che si sono rivelate poco efficaci. A tal proposito, i giornalisti di Tuttosport hanno titolato questa mattina, in basso alla prima pagina, "Amorim già sotto esame. Incontro con Cardinale. " Nonostante ciò, sembra che Cardinale abbia rinnovato la sua fiducia e supporto nei confronti di questo progetto tecnico, il quale sta faticando a prendere piede.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha esaminato e discusso la prestazione dei rossoneri nella sconfitta casalinga contro il Benfica

"Il problema è che il Milan, nelle prime cinque partite ufficiali, ha mostrato un costante deterioramento. La migliore prestazione è stata quella della prima giornata di campionato. Era naturale aspettarsi un miglioramento continuo nelle seconde, terze e quarte giornate, fino al debutto in Europa League; invece la squadra ha perso smalto, culminando in una pesante sconfitta contro il Benfica. Quali sono gli aspetti critici? Ce ne sono molti. L'atmosfera è diventata estremamente negativa nei confronti di una squadra e di un allenatore che non riscuotono molta considerazione. Il capitale di fiducia è essenziale per consentire a un allenatore di comunicare efficacemente e di guadagnarsi il gruppo. "