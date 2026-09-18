Domenica sera il Milan affronterà il Milan nella quinta giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le informazioni per la partita.

Le ultime notizie dai campi

Dopo il deludente avvio in, i ragazzi allenati da Ruben Amorim si concentrano di nuovo sul campionato prima della lunga pausa di settembre e ottobre. I rossoneri si preparano per il match della quinta giornata di Serie A: a San Siro, con inizio fissato per domenica 20 settembre alle. Di seguito si riportano tutte le notizie utili riguardanti la partita: probabili formazioni, ultime news, arbitri e modalità per seguire il match.opterà per il suo schema abituale: il 3-4-2-1.sarà in porta ed avrà la fascia di capitano, supportato da un trio difensivo che include. Tuttavia, potrebbero esserci modifiche nelle posizioni più avanzate. È il momento giusto per vederetitolare, probabilmente schierato a sinistra a causa delle performance deludenti di Estupinan e; se il belga gioca su quel lato, non è certo cheoccupi l'altra fascia, poichépotrebbe tornare al suo ruolo tradizionale come esterno di centrocampo. In mezzo al campo,dovrebbero essere titolari, anche se il francese potrebbe anche fungere da trequartista accanto a Pulisic, mentre attualmente gli indiziati per affiancare Goncalo Ramos sono l'americano e Cisse.

La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 D. Moreira

11 Pulisic 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutchinson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Musah-Cisse (60-40); Chukwueze-Saelemaekers (70-30)

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Lo Cicero – Vecchi

IV uomo: Tremolada

VAR: Maggioni

AVAR: Santoro