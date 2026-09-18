Dopo il pareggio a Roma e la sconfitta contro il Benfica, Amorim deve vincere il terzo impegno della settimana contro il Lecce
Leao-Milan, addio in estate?
Domenica sera il Milan affronterà il Milan nella quinta giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le informazioni per la partita.Dopo il deludente avvio in Europa, i ragazzi allenati da Ruben Amorim si concentrano di nuovo sul campionato prima della lunga pausa di settembre e ottobre. I rossoneri si preparano per il match della quinta giornata di Serie A: a San Siro, con inizio fissato per domenica 20 settembre alle 20:45, si svolgerà la sfida contro il Lecce. Di seguito si riportano tutte le notizie utili riguardanti la partita: probabili formazioni, ultime news, arbitri e modalità per seguire il match.
Le ultime notizie dai campiRuben Amorim opterà per il suo schema abituale: il 3-4-2-1. Maignan sarà in porta ed avrà la fascia di capitano, supportato da un trio difensivo che include Gila, De Winter e Pavlovic. Tuttavia, potrebbero esserci modifiche nelle posizioni più avanzate. È il momento giusto per vedere Diego Moreira titolare, probabilmente schierato a sinistra a causa delle performance deludenti di Estupinan e Bartesaghi; se il belga gioca su quel lato, non è certo che Chukwueze occupi l'altra fascia, poiché Saelemaekers potrebbe tornare al suo ruolo tradizionale come esterno di centrocampo. In mezzo al campo, Modric e Rabiot dovrebbero essere titolari, anche se il francese potrebbe anche fungere da trequartista accanto a Pulisic, mentre attualmente gli indiziati per affiancare Goncalo Ramos sono l'americano e Cisse.
La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 D. Moreira
11 Pulisic 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutchinson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Musah-Cisse (60-40); Chukwueze-Saelemaekers (70-30)
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
Arbitro: La Penna di Roma
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
IV uomo: Tremolada
VAR: Maggioni
AVAR: Santoro
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