Lecce-Milan, Rebic si riscatta: settima rete nelle ultime otto gare

Lecce-Milan, Rebic si riscatta

MILANO – Ante Rebic, attaccante del Milan, ha segnato la terza rete per i rossoneri contro il Lecce su lancio lungo di Calhanoglu riscattando, con una prestazione importante anche dal punto di vista della corsa e del sacrificio difensivo, l’espulsione contro la Juventus in Coppa Italia. Il croato, dunque, ha segnato ben sette gol nelle ultime otto presenze in Serie A: nelle precedenti otto con i rossoneri era rimasto a secco di reti. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live