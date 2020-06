Lecce-Milan, il migliore in campo: Calhanoglu onnipresente

Lecce-Milan, il migliore in campo è Calhanoglu

MILANO – Il migliore in campo della sfida tra Lecce-Milan, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A, fra i giocatori rossoneri è Hakan Calhanoglu. Il 10 turco, schierato come esterno sinistro nei tre trequartisti dietro Rebic ma con la possibilità di svariare, ha giocato una gara di grande presenza. Entrato in tutti i goal rossoneri (assist per Castillejo, suo il tiro poi ribattuto in rete da Bonaventura, suo il lancio per Rebic e l’apertura per Conti sul goal di Leao), Calhanoglu è il punto centrale del Milan di Pioli: buona qualità offensiva e impegno in quella difensiva. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live