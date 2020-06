Lecce-Milan, il peggiore in campo: Gabbia è da 5,5

Lecce-Milan, il peggiore in campo è Gabbia

MILANO – Il peggiore in campo della sfida tra Lecce-Milan, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A, fra i giocatori rossoneri è Matteo Gabbia. Il difensore centrale classe 1999, entrato a fine primo tempo al posto dell’infortunato Kjaer, ha causato un po’ ingenuamente il calcio di rigore (comunque dubbio) del momentaneo pareggio dei salentini; per il resto, ha disputato una buona gara così come tutti i rossoneri. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live