Lecce-Milan, gli highlights della sfida del “Via del Mare” [VIDEO]

Lecce-Milan, gli highlights

MILANO – Ricomincia bene l’avventura del Milan in Serie A: quattro reti al Lecce per l’1 a 4 finale al “Via del Mare” che riporta, momentaneamente, i rossoneri al sesto posto in classifica con 39 punti. In rete Castillejo al 26esimo, Bonaventura al 55esimo, Rebic al 57esimo e Rafael Leao al 72esimo; goal del momentaneo (letteralmente) pareggio salentino firmato su rigore da Mancosu al 54esimo.

Ecco gli highlights del match del “Via del Mare” forniti da acmilan.com: https://www.acmilan.com/it/news/videos/highlights/2020-06-22/lecce-milan-gli-highlights

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live