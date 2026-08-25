Carlo Pellegatti, giornalista, ha commentato così la vittoria del Milan di Amorim su Torino sul suo canale YouTube

"In 75 minuti ho visto cose da non credere: questa è la mia sensazione a caldo dopo Torino-Milan. Il Milan, inaspettatamente, ha schierato Jashari al posto di Modric e De Winter invece di Gabbia. La squadra ha avuto un controllo totale della partita, permettendo di attaccare frequentemente tramite passaggi laterali molto profondi. Tuttavia, ci si è troppo affidati alle accelerazioni di Chukwueze: i giocatori granata non avevano la velocità per fermarlo. Il nigeriano ha effettuato l'unico tiro in porta del primo tempo, mentre Maignan non è stato mai chiamato in causa. Ottima prestazione di Musah nel primo tempo, Chukwueze è stato il migliore, Gila non è stato colto di sorpresa, mi è piaciuto molto Musah, mentre Goncalo Ramos ha toccato pochi palloni."

"Il Milan ha mostrato un gioco bello e scorrevole per 75 minuti. Il problema è che si tratta di uno stile di gioco molto faticoso, quindi Amorim dovrà essere astuto e accorto nei cambi. Molti sostengono che le altre squadre abbiano panchine forti, ma il Milan ha fatto giocare Saelemaekers, Modric, Rabiot e ancora non Diego Moreira; inoltre Pulisic era assente. Il livello della squadra ha ancora margini di miglioramento. "