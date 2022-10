News Milan, Leao e non solo: Cardinale ha preso una pesante decisione

Gerry Cardinale - come da lui stesso affermato negli scorsi giorni - non ha intenzione di rimanere con le mani in mano per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo del Milan. Il numero uno rossonero ha idee chiare e importanti per portare il club rossonero all'eccellenza, sia in Italia che in tutto il mondo, puntando ai massimi livelli sia in termini sportivi che economici e di immagine.