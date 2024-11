Milan News – Follia Leao: annuncio improvviso sul futuro | Calciomercato

Tra una partita e l'altra, torniamo a parlare anche di calciomercato in ottica Milan anche perché le news e le indiscrezioni non mancano. Tutt'altro. Con la sessione di mercato di gennaio che si avvicina, si parla sempre di più di chi potrebbe arrivare a dare una mano a questa squadra che ha effettivamente palesato qualche lacuna di troppo. E poi, chiaramente, c'è da fare i conti con le tensioni tra Fonseca e Rafael Leao, che potrebbero fortemente influenzare e decidere il futuro dell'attaccante portoghese. Di tutto questo, e anche altro, parliamo in questa nostra nuova raffica di calciomercato sul Milan, con tante flash news da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra: partiamo dunque subito con la prima indiscrezione importante <<<