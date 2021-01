La Juve presenta il Milan: “imbattuti e cooperativa del goal”

Stefano Pioli allena il Milan dall’ottobre 2019, quando prese il posto di Marco Giampaolo e portò Romagnoli e compagni al sesto posto finale, qualificandosi per l’Europa League. In totale, tra gare in Italia ed in Europa, sono 59 le panchine fino ad ora collezionate con i rossoneri con un bilancio di 35 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte. Ex difensore, Pioli è stato un giocatore della Juventus per tre stagioni dal 1984 al 1987, per un totale di 57 presenze e una rete, siglata il 9 settembre 1984 contro la Sambenedettese in Coppa Italia. Con la casacca bianconera ha conquistato uno Scudetto, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale: in quest’ultima competizione, nella sfida secca contro l’Argentinos Juniors vinta a Tokyo, entrò al 65’ al posto di Gaetano Scirea.