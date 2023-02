Senti Kakà: “Il derby è un’occasione. Una serata speciale: vince il Milan…”

Il numero 22 ex Milan , in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento dei rossoneri toccando diversi aspetti. "Questi ragazzi hanno sopportato le pressioni anche nel primo anno, quando c’era da vincere dopo tanti anni, e sono stati aiutati dai più esperti. Ormai anche i più giovani sono abituati. Se giochi nel Milan, sai come funziona".

E sul derby ha detto: "Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire. Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan non ha niente in meno dell’Inter, nonostante gli ultimi risultati negativi. Ci si risolleva pensando che la serata è speciale e bisogna fare qualcosa di special e ". E il brasiliano si è sbilanciato così: " Vince il Milan 2-1".

Infine su Leao e CDK: "Leao: uno che può cambiare qualsiasi partita. Un giocatore fantastico, mi piace tantissimo. Se considera il calcio italiano come un calcio di passaggio fa bene ad andarsene, è il momento giusto. Io gli consiglierei di restare, perché non considero il calcio italiano un calcio di passaggio. E a volte lasciare il Milan non è una buona idea". Infine si è espresso sulla situazione del giovane belga: Charles De Ketelaere: "Deve godersi la situazione e sfruttare al massimo le possibilità che il Milan gli dà. Non mi somiglia e non mi piacciono i paragoni. Mettono solo pressione sui ragazzi, soprattutto se arrivano nei grandi club. A De Ketelaere direi di stare tranquillo. I consigli dei compagni più esperti gli serviranno come sono serviti a me".