Febbraio, questi tutti gli impegni del Milan Femminile e del Milan Primavera

Il mese di febbraio sarà un mese ricco di eventi non solo per la prima squadra maschile, ma anche per la Prima Squadra femminile e per il Milan Primavera. Proprio in questo mese si chiude infatti il campionato delle ragazze di mister Ganz, attese per le ultime tre partite della stagione regolare prima della Poule Scudetto. Durante questa competizione si decideranno anche i piazzamenti europei. L’obiettivo è collezionare il maggior numero possibile di punti così da arrivare alla seconda fase nel miglior modo.