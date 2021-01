Juventus, verso il Milan: CR7-Dybala davanti con Demiral dietro

Juventus col problema Covid

MILANO – La probabile formazione della Juventus in vista del Milan, nella sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal sig. Irrati della sezione di Pistoria, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Longo e dal quarto uomo Doveri; al VAR ci sarà Orsato, assistente al VAR Mondin.

I tamponi positivi di Cuadrado e Alex Sandro cambieranno, ovviamente, lo scacchiere titolare di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, infatti, dovrà fare di necessità virtù, schierando Danilo a sinistra e adattando Demiral a destra, con licenza di accentrarsi al fianco di Bonucci e De Ligt in fase di possesso; il turco è in ballottaggio con Frabotta che, nel caso, agirebbe a sinistra con lo spostamento del 13 brasiliano a destra. Per il resto andrà in campo a San Siro lo stesso 11 che ha battuto l’Udinese. Davanti a Szczesny la già citata difesa, poi McKennie e Bentancur in mezzo al campo con Ramsey a sinistra e Chiesa a destra; davanti la coppia Cristiano Ronaldo-Dybala, con Morata ancora out per infortunio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Le parole di Pirlo

"La classifica – ha affermato Pirlo in conferenza stampa – rispecchia i valori del campionato, il Milan è la squadra che ha fatto meglio di tutte e meritatamente è in testa alla classifica. Noi giocheremo partita dopo partita al massimo e poi vedremo dove saremo. Se questo Milan è simile alla Juve di Conte? Non so se è simile alla Juve di Conte, però anch'io ho visto un grande spirito nel Milan e ne ho parlato l'altro giorno con i ragazzi. Vengono da grandi risultati e quindi questo ti porta ad avere questo tipo di spirito. Non perdono tante partite, quindi hanno sicuramente qualcosa id buono: sono la squadra da battere. Noi cercheremo di andare a San Siro a imporre il nostro gioco. Non dovremo avere paura di giocare a viso aperto perché queste sono le partite belle da giocare"