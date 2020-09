Juninho Pernambucano vuole Paquetà, ma non ha ancora presentato un’offerta

MILANO – Il Milan ha messo, ufficiosamente, Lucas Paquetà sul mercato. Il brasiliano arrivato a gennaio 2019 dal Flamengo non ha mai convito più di tanto e per questo il club rossonero vorrebbe cederlo, senza però creare una minusvalenza e, per evitarla, devono incassare circa 23 milioni di euro. Sul centrocampista è forte, secondo quanto riportato da “Tuttosport” l’interesse del Lione, semifinalista di Champions League ma al momento non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. A voler portare il ragazzo in Ligue 1 è il Juninho Pernambucano d.s. sportivo dei transalpini.