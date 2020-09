Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid? Spunta un nome mai uscito!

Calciomercato Milan, Maldini e Massara guardano ancora in casa Real

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan sarà il primo club italiano a scendere in campo nella nuova stagione, giovedì 17 settembre alle ore 20 giocherà in Irlanda contro lo Shamrock Rovers il match valido per il secondo turno eliminatorio di Europa League. La formazione che mister Pioli manderà in campo, con molta probabilità, non sarà la stessa che vedremo nel proseguo dell’annata calcistica, non solo per via delle assenze, ma anche perché il calciomercato rossonero è più vivo che mai e nuove sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Fra i ruoli che il club di via Aldo Rossi vorrebbe migliorare vi è senza dubbio quello del terzino destro. Come riporta calciomercatonews.com, Maldini e Massara intendono fare ancora un tentativo per regalare a Pioli un profilo che possa essere l’alter ego di Theo Hernandez sulla fascia opposta. La nuova idea porta sempre in casa Real Madrid: si tratterebbe di Alvaro Odriozola, rientrato in Spagna dopo l’esperienza in prestito al Bayern Monaco. Il tecnico Zidane non considera il calciatore classe ’95 funzionale al progetto Blancos e non si opporrebbe, quindi, ad una sua cessione. In particolare Odriozola piace alla dirigenza del Diavolo per la sua capacità di spinta che gli permetterebbe, all’occorrenza, di giocare anche come ala destra.

Si tratta di un'ipotesi suggestiva, che se realizzata, donerebbe al Milan un assetto a trazione anteriore che farebbe di sicuro divertire i tifosi. Può davvero andare a buon fine un'operazione del genere? Visti gli ottimi rapporti fra i due club, il costo non proibitivo del calciatore (16 milioni) e la possibilità di intavolare il classico prestito con diritto di riscatto, l'ipotesi non è poi così improbabile.