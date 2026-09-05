Alla vigilia del big match contro la Juventus, Ardon Jashari ha raccontato le prime sensazioni vissute con Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista svizzero ha parlato del nuovo corso rossonero e delle indicazioni ricevute dal tecnico.

Jashari e la nuova energia portata da Amorim

Il centrocampista ha sottolineato il cambiamento percepito all'interno del gruppo dopo l'arrivo dell'allenatore portoghese.

“È un nuovo allenatore e fin dal primo giorno in cui sono rientrato dalle vacanze con la squadra, ha portato una nuova energia. A tutta la rosa, ma penso anche a tutto l'ambiente e a tutte le persone che lavorano qui”.

Jashari ha poi evidenziato la sensazione positiva avvertita quotidianamente a Milanello: “Possiamo percepirlo come giocatori, sentiamo che è qualcosa di nuovo, di diverso e che va nella giusta direzione”.

Le richieste di Amorim al centrocampista

Il nuovo sistema di gioco richiede grande attenzione da parte di ogni interprete. Jashari ha spiegato come Amorim abbia idee molto precise anche per il suo ruolo.

“Non solo per me, penso per ogni giocatore nella posizione in cui ci vede: la sua idea di come vuole giocare è molto chiara. Dobbiamo capire come vuole giocare a calcio e nel frattempo, naturalmente nella mia posizione, devo capire esattamente cosa fare in ogni situazione”.

Il centrocampista ha quindi elencato alcuni dei compiti richiesti dal tecnico: “Quando abbiamo palla, quando non ce l'abbiamo, dove devo stare, quando devo inserirmi e tutte queste cose”.

“Con partite e allenamenti sarà sempre più evidente”

Jashari è convinto che il lavoro quotidiano permetterà alla squadra di assimilare progressivamente le idee del nuovo allenatore.

“È tutto molto chiaro e penso che con le partite e gli allenamenti sarà sempre più evidente cosa dobbiamo fare in campo”.

Ora il centrocampista è pronto a mettere in pratica gli insegnamenti di Amorim nel primo grande appuntamento della stagione. La sfida contro la Juventus rappresenterà infatti un test importante per verificare i progressi del nuovo Milan.