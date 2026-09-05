La vigilia del big match di Torino porta con sé un possibile volto nuovo nell’undici del Milan. Ruben Amorim sta valutando infatti alcune modifiche rispetto alle prime due giornate e una delle sorprese potrebbe riguardare la fascia.

Tra le ipotesi prende quota Diego Moreira, arrivato in estate e rimasto in panchina nelle prime due uscite stagionali. Il portoghese potrebbe così avere la sua prima occasione con la maglia rossonera proprio nel match più importante di questo avvio di campionato.

Moreira vuole prendersi il Milan

Il nuovo acquisto ha già manifestato la propria disponibilità a scendere in campo e ha spiegato di sentirsi particolarmente a suo agio sulla fascia destra. La sua velocità potrebbe rappresentare un'arma interessante per Amorim, soprattutto contro una Juventus che potrebbe concedere spazi alle proprie spalle.

L'eventuale impiego di Moreira permetterebbe inoltre al tecnico di modificare l'interpretazione della fascia, puntando su maggiore spinta e capacità di attaccare gli spazi.

Amorim prepara le ultime scelte

La formazione non è ancora completamente definita. Secondo le indicazioni della vigilia, il tecnico portoghese sembra orientato a confermare il terzetto difensivo formato da Gila, De Winter e Pavlovic, mentre a centrocampo Modric e Musah restano candidati per una maglia dal primo minuto.

La vera curiosità riguarda quindi soprattutto le corsie e la trequarti. Amorim avrà ancora le ultime ore per decidere se affidarsi alle certezze delle prime giornate oppure inserire qualche novità.

Juventus-Milan, Moreira aspetta la sua occasione

Il big match dell'Allianz Stadium potrebbe dunque rappresentare il momento del debutto per Moreira. Una sfida complicata, ma anche il palcoscenico ideale per iniziare a conquistare spazio nelle gerarchie del nuovo Milan.

La decisione finale spetterà ad Amorim, chiamato a scegliere la formazione migliore per affrontare il primo grande esame della stagione.