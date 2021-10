News Milan – Maldini ha deciso, paga la clausola da 25 milioni

Franck Kessie non è più lo stesso giocatore che ha trascinato il Milan al ritorno in Champions League. Cakir a parte, l'espulsione dell'altra sera contro l'Atletico Madrid ha confermato il momento delicato che sta vivendo il centrocampista ivoriano.

La scadenza del 30 giugno 2022 si avvicina a grandi passi, ma non ci suono buone notizie per i tifosi rossoneri. La distanza tra richiesta e offerta è ancora molto ampia .

Quali sono le cifre? Il Milan è arrivato a offrire 6,5 milioni di euro netti a stagione, mentre il giocatore, e chi lavora per lui, non vuole scendere sotto gli 8. Forte, quasi sicuramente, di una offerta top da parte del Psg. Ma è appena giunta in redazione una interessante novità che potrebbe consentire ai rossoneri di rendere meno amara la partenza del numero 79<<<