Inter-Milan: delirio a fine partita! Sta circolando un video… | News

Oggi è il giorno della goduria, della rivalsa, della gioia massima, della delizia per i tifosi del Milan, che festeggiano giustamente una meritatissima vittoria nel derby di Milano contro l'Inter. Da domani si tornerà a fare analisi e ragionamenti, discussioni e considerazioni più o meno approfondite. Ma oggi si gode e basta. Il Milan ha trascinato all'inferno l'Inter e ora è il tempo dei festeggiamenti. E allora, continuiamo a godere come si deve. Il delirio di San Siro si è trasferito ovviamente sul web e sui social, dove impazzano sfottò, foto e video che non fanno altro che aumentare l'euforia di casa rossonera mentre si affossa l'altra sponda. Senza perdere altro tempo allora, andiamo a gustarci insieme la carrellata di tutti i tweet con immagini e video che vi faranno letteralmente impazzire: iniziamo! <<<