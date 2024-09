Inter-Milan – Esonero Fonseca, Di Marzio in diretta: “Vi dico che…” | News

Ci siamo, il derby Inter-Milan sarà una partita da dentro o fuori per i rossoneri e per Paulo Fonseca in particolare. E, stando alle ultime news, sembrerebbe che il tecnico portoghese voglia provare un all-in totale cambiando formazione e modulo. Un azzardo, che potrebbe rappresentare un'idea brillante per la svolta oppure la pietra tombale di una gestione confusa e senza capo né coda. L'idea in questione sarebbe quella di passare dal solito 4-2-3-1 a un 4-4-2 molto spregiudicato. Due centravanti pesanti come Abraham e Morata là davanti più due esterni decisamente offensivi come Pulisic e Leao. Quasi un 4-2-4, insomma. Questa sarebbe la sorpresa di formazione studiata da Fonseca per il suo Milan da mettere in campo al derby di fronte all'Inter. Il campo giudicherà e parlerà. Chi invece ha già parlato molto chiaramente del futuro di Fonseca è stato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: ecco le sue parole in diretta su Sky Sport <<<