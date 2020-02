Inter-Milan, il peggiore in campo: Romagnoli a rappresentanza

Inter-Milan, il peggiore in campo è Romagnoli

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri del derby tra Inter e Milan è Alessio Romagnoli. Primo tempo ottimo per il capitano, malissimo la ripresa perché perde De Vrij in occasione del gol del 3-2 che completa la rimonta interista. Aveva fatto una buona prova nel contenere Lukaku, chiudendo un paio di diagonali importanti. Potevamo segnalare tra i flop anche Kjaer e Conti, ma scegliamo solo il 13 a rappresentanza di un reparto che ha ballato eccessivamente sotto i colpi dell’attacco nerazzurro. CLICCA QUI>Intanto, ecco la moviola di Inter-Milan: è regolare il goal di Vecino?