Inter-Milan, la moviola: regolare il 2 a 2 nerazzurro

Inter-Milan, la moviola

MILANO – Buona direzione di gara per il signor Maresca di Napoli, arbitro del derby tra Inter e Milan terminato 4 a 2 in favore dei nerazzurri. Il metro utilizzato è permissivo, anche se ci sono da segnalare alcuni cartellini estratti con troppa facilità. Dubbi sul gol del momentaneo 2-2 per la partenza di Sanchez, ma per pochi millimetri è regolare. Nel finale Ibra colpisce il palo colpendo di testa, ma forse l’arbitro avrebbe annullato per fallo su Skriniar. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live